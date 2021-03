È iniziata la stagione delle nuove piantumazioni effettuate da Aster nelle aree verdi e nelle aiuole genovesi.

Gli alberi morti o abbattuti perché malati vengono rimpiazzati in viali e passeggiate di tutta la città.

Dopo gli interventi in corso Mentana e via Giordano Bruno, i tecnici del verde di Aster stanno ora lavorando all’impianto di otto nuovi platani in via Cecchi.