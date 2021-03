A Villa Serena, ospedale polispecialistico GVM Care & Research, a Genova, è attivo un nuovo ambulatorio per la cura dell’obesità. L’obiettivo è seguire il paziente in

un percorso completo che può comprendere, ove occorra, la valutazione finalizzata a un intervento di chirurgia bariatrica.

L’ambulatorio amplia le attività del centro di cura per la grave obesità all’Iclas di Rapallo Ospedale di Alta Specialità, accreditato con il servizio sanitario nazionale, sempre di GVM Care & Research. Il percorso di assistenza è completo: coinvolge dietologo, dietista, psicologo e, in ultimo, laddove i tentativi di cura non siano risolutivi, è possibile una valutazione completa dell’eventuale intervento di chirurgia bariatrica. Questo iter si effettua in ambulatorio e in day-hospital.

«La chirurgia bariatrica – spiega Paola Genovese specialista in Scienza dell’Alimentazione presso Villa Serena e Responsabile del Centro di Cura per l’obesità di Iclas – è principalmente una procedura chirurgica per il trattamento dei pazienti obesi, vi si ricorre nei casi in cui gli altri trattamenti e l’adozione di un programma alimentare non siano stati sufficienti per ridurre il peso corporeo. Nel caso si renda necessario il trattamento chirurgico, Villa Serena lavora in stretta connessione e in continuità con Iclas dove è possibile accedere al Centro di chirurgia bariatrica».

Secondo i dati Istat 2020, in Italia la prevalenza di persone in sovrappeso e con obesità cresce con il crescere dell’età: si parla di 1 su 4 in caso di minori fino ad arrivare al 46% tra le persone oltre i 18 anni di età. L’obesità è una condizione caratterizzata da un eccessivo accumulo di grasso corporeo, una vera e propria patologia cronica che costituisce un importante rischio per la salute, perché spesso associata ad altre patologie metaboliche come il diabete, l’ipertensione ed eventi cardiovascolari. Secondo le più recenti stime del sistema di sorveglianza Passi (Progressi delle aziende sanitarie per la salute in Italia) in Italia circa l’11% della popolazione è affetta da obesità.

A Villa Serena vengono attivati inoltre gruppi di educazione alimentare per preparare il paziente alla “nuova alimentazione” da seguire dopo l’intervento; si tratta di gruppi in cui i pazienti hanno modo di confrontarsi, esprimere dubbi, portare la loro esperienza, rafforzare il proprio percorso di riabilitazione e motivazioni.