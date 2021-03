Generale Conserve, azienda italiana leader nel settore Premium della conservazione alimentare ittica e proprietaria del marchio As Do Mar, ha scelto i sistemi di sanificazione Greenova Italia.

Sono 12 in totale le unità Aero 750 BM e Aero 1000 BM installate per sanificare uffici e postazioni open space delle sedi di Genova, nonché aree sociali e spogliatoi dei siti produttivi in Olbia e a Vila do Conde in Portogallo.

Tutti i macchinari Airforte Aero di Greenova Italia sono garantiti Covid Free Tested, un plus distintivo in termini di sicurezza degli ambienti di lavoro e di tutela della salute dei dipendenti.

L’alto grado di efficacia ed efficienza di questi prodotti è garantito dall’impiego contemporaneo e brevettato di ben 5 tecnologie certificate; ionizzazione, lampade UVC, filtro rivestito di biossido di titanio, filtro HEPA di ultima generazione e filtro a carboni attivi. Una linea di sistemi con un processo brevettato per la sanificazione continua e permanente dell’aria in ambienti chiusi in presenza di persone.

«Sapere che una realtà come Generale Conserve ha scelto i nostri sistemi di sanificazione – dice Paolo Zanchetta, a.d. di Greenova Italia – è un’ulteriore importante conferma dell’alto livello di affidabilità che questi macchinari sono in grado di garantire e ci rende orgogliosi perché arriva da un’azienda che guarda nella nostra stessa direzione in termini di green thinking e di attenzione al lavoro e al valore del capitale umano».