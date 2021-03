Fincosit spa, nel proprio piano di sviluppo, ricerca personale marittimo in possesso del libretto di navigazione da imbarcare sui propri mezzi marittimi adibiti a lavori edili: moto pontoni, rimorchiatori, spintori, pontoni, bette.

Le qualifiche ricercate sono:

Comandante

Capo Pontone

Direttore di macchina o motorista

Elettricista di bordo

Gruista

Marinaio

È indispensabile il possesso in corso di validità delle abilitazioni professionali, certificazioni e corsi di addestramento previsti per la navigazione e per la posizione per la quale ci si candida.

Solo se appartenenti alle succitate categorie di marittimi e interessati, inviare cv completo di attestati a hr@fincosit.it.

L’inserzione è stata pubblicata su LinkedIn il 26 marzo 2021

Per maggiori informazioni clicca qui