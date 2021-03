EdiliziAcrobatica, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, chiude il 2020 con un utile netto in crescita a 1,76 milioni (+60,7%).

Il consiglio di amministrazione della società ha approvato i conti 2020.

EdiliziAcrobatica ha registrato un valore della produzione pari a 46,17 milioni, in crescita del 10,57% rispetto all’esercizio 2019 (41,7 milioni), mentre i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono aumentate del 13,9% (a 44,7 milioni contro 39,2 milioni nel 2019) per gli “effetti complessi della pandemia Covid 19”.

La posizione finanziaria netta è passata da un debito netto di circa 2,66 milioni di euro al 31 dicembre 2019 a un debito netto di circa 7,69 milioni di euro al mese di dicembre del 2020 a causa del flusso di cassa assorbito dall’operatività aziendale, in particolare dall’aumento del capitale circolante e dagli investimenti necessari a sostenere lo sviluppo, sottolinea l’azienda.

«La performance positiva che ha caratterizzato il gruppo, è stata favorita dall’introduzione del superbonus del 110%, un provvedimento nel quale crediamo molto e che ci vedrà protagonisti con una importante iniziativa anche nel prossimo periodo», ha commentato Riccardo Iovino, ceo della società.