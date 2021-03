Formare gratuitamente imprenditori, dipendenti, collaboratori e tirocinanti sulle competenze digitali di base e sull’uso di strumenti essenziali per superare la terza ondata di una pandemia che ha colpito con forza le aziende. È l’obiettivo di Eccellenze in Digitale 2020-2021, la nuova edizione del progetto di Unioncamere supportato da Google, il cui obiettivo è aiutare le imprese italiane a far crescere le competenze dei propri lavoratori.

Grazie al finanziamento di un milione di euro da parte di Google.org, la nuova edizione del progetto prende il via martedì prossimo con i webinar organizzati dai Punti Impresa Digitale (Pid) delle Camere di Commercio.

La Camera di Commercio Riviere di Liguria dà avvio alle attività con il webinar di formazione che si terrà martedì 23 marzo dalle 15 alle 17 dal titolo Un DNA digitale per fronteggiare le emergenze: strumenti di apprendimento e di analisi per gestire la propria presenza online. L’accesso è aperto a tutti i lavoratori delle imprese di Imperia, La Spezia e Savona tramite iscrizione da effettuare attraverso la compilazione e l’invio del form a questo indirizzo.

«L’incontro – sottolinea il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Enrico Lupi – prevede una panoramica sulla necessità di rafforzare le proprie conoscenze digitali per dotare la propria azienda degli asset ormai determinanti a competere sul mercato. Con il nostro ufficio Pid abbiamo aderito con convinzione anche a questa edizione del progetto poiché la crisi causata dal Covid-19 ha evidenziato l’importanza delle competenze digitali per restare in contatto con i propri utenti e colleghi e per portare avanti la propria attività. Tenendo conto dei settori più in sofferenza, Eccellenze in digitale 2020-21 servirà a raggiungere in particolare le aziende legate al turismo, alla ristorazione e alle filiere del made in Italy».

Per informazioni, iscrizioni e calendario degli appuntamenti si può consultare il sito della Camera di Commercio.