Un dibattito incentrato sull’alleanza fra uomini e donne nel mondo del lavoro e della formazione con l’obiettivo di capire come tale alleanza possa essere alimentata e resa virtuosa, ma anche quali siano i nodi ancora da sciogliere. Questo il tema del primo evento del 2021 del Progetto di Federmanager Minerva Liguria dal titolo “There are no sides: uomini e donne insieme ed alleati nel mondo del lavoro e della formazione” che si svolgerà venerdì 5 marzo, dalle ore 18,00 alle 19,30 in modalità webinar, su piattaforma Zoom.

Il convegno si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Genova, Marco Bucci, mentre i lavori saranno introdotti dalla Coordinatrice Nazionale Minerva, Renata Tebaldi. Seguiranno gli interventi di Ilaria Cavo, Assessore alle Politiche Socio-Sanitarie e Terzo Settore, Politiche Giovanili, Scuola, Università, Formazione, Cultura e Spettacolo della Regione Liguria; del rettore dell’Università di Genova, Federico Delfino e di Roberta Colombari, Engineering Governance Director Electronic Division di Leonardo. Le conclusioni saranno affidate al presidente di Federmanager Asdai Liguria, Marco Vezzani.

«L’idea di questo dibattito – commenta Patrizia Fabbri, coordinatrice di Minerva Liguria – prende le mosse dalla consapevolezza, originata anche da numerose ricerche fatte, che, quando gli uomini sono attivamente impegnati in un programma di inclusione, il 96% delle organizzazioni ne traggono beneficio. Nonostante questo, diverse aziende od organizzazioni sono ancora focalizzate fortemente a dirigere i loro sforzi di diversity & inclusion esclusivamente sulle donne, al massimo invitando occasionalmente gli uomini ad eventi pensati unicamente per il mondo femminile, mentre è sempre più necessario perseguire la strada dell’alleanza nelle sue forme più svariate».

Federmanager/Asdai Liguria (Associazione sindacale dirigenti aziende industriali Liguria) è l’Associazione, fondata nel 1945, che fa capo alla Federazione Nazionale (Federmanager) e che ha come obiettivo la tutela e la promozione dell’immagine e del ruolo dei dirigenti industriali e dei quadri apicali. L’associazione si occupa delle problematiche individuali e collettive della categoria offrendo servizi nei vari settori agli iscritti sia in servizio che in mobilità o in pensione o che svolgano attività professionale. Attualmente l’associazione vanta circa 2 mila iscritti in Liguria; presidente, dal giugno 2019, è Marco Vezzani.

Il Gruppo Minerva (Manager d’impresa network per la valorizzazione di genere) Federmanager riunisce le donne manager dirigenti, quadri apicali e alte professionalità e ha come missione sostenere l’impegno della donna nel mondo economico e sociale e costituire un interlocutore privilegiato e propositivo con tutte le Istituzioni competenti.