La Liguria è al dodicesimo posto per tasso di penetrazione di Internet, ossia per il numero di domini .it registrati ogni 10 mila abitanti, sono 308,48, appena sotto la media nazionale, che è di 315,39. È quanto emerge dal censimento di Registro .it, organo che opera all’interno dell’Istituto di Informatica e Telematica del Cnr.

È il Trentino Alto Adige la Regione con il tasso di penetrazione più alto, davanti a Lombardia, Toscana, Valle d’Aosta, Piemonte e Veneto. Nessuna regione del Meridione compare tra le prime dieci: la prima è l’Abruzzo, in quattordicesima posizione, mentre in coda alla classifica compaiono Basilicata, Sicilia e Calabria.

Per quanto riguarda le categorie dei registranti, questo è il posizionamento della Liguria:

PERSONE FISICHE

12° posto con 99,96 domini .it registrati ogni 10.000 abitanti.

Sotto la media nazionale di 102,84.

IMPRESE

13° posto con 15,35 domini .it registrati ogni 100 imprese.

Sotto la media nazionale di 16,06.

LIBERI PROFESSIONISTI

11° posto con 28,74 domini .it registrati ogni 10.000 abitanti.

Sopra la media nazionale di 27,33.

Sul fronte delle province, Milano conquista il primato per tasso di penetrazione, con 538 domini ogni 10.000 abitanti, seguita da Bolzano (483), Firenze (448) e Rimini (436). La Toscana piazza nella top ten anche Siena (426). In coda ci sono solo il Sud e le Isole: tutte le ultime venti posizioni, con in coda Crotone (149), Caltanissetta (139) ed Enna (135). Queste le posizioni della Liguria.

A livello generale (domini .it registrati ogni 10.000 abitanti):

39° Genova 325,92 47° Savona 312,83 61° Imperia 272,7 62° LaSpezia 271,45

PERSONE FI SICHE

(domini .it registrati ogni 10.000 abitanti)

25° Genova 104,04 38° Savona 97,89 47° Imperia 94,17 50° La Spezia 92,65



IMPRESE

(domini .it registrati ogni 100 imprese)