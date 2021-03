“Dipende tutto da te” è il titolo del nuovo progetto scritto e diretta dal regista Daniele Ceccarini, sulla precarietà del mondo del lavoro nella società attuale, girato tra Milano e La Spezia.

Il protagonista è interpretato da Matteo Taranto, che ricopre il ruolo di un giovane uomo che vive solo con il figlio, improvvisamente perde il lavoro ed è costretto a trasformare la sua vita reinventandosi rider per una multinazionale di food delivery. Un ruolo complesso nel quale Matteo è riuscito a comunicare con intensità la sofferenza, l’umiliazione e l’amore per il figlio, interpretato dal giovane Leon Carassale.

Matteo Taranto, attore di cinema e teatro, sul grande schermo lo ricordiamo per i ruoli in Paz!, Mine vaganti di Ferzan Özpetek, Razzabastarda di A.Gassmann, Come il Vento con Valeria Golino, co-protagonista con Massimo Ranieri nel film La Macchinazione di Grieco e in Spectre di Sam Mendes a fianco di Daniel Craig e Monica Bellucci. È stato protagonista in fiction televisive come Il Bello delle Donne su Canale 5 e su Rai 1, Il grande Torino, Il restauratore 2, Don Matteo, Il commissario Montalbano, 1994, Non uccidere, Doc nelle tue mani.

Nel cast spicca la presenza di Roberto Alinghieri nel ruolo del cinico direttore del personale.

Le musiche che accompagnano il film e la colonna sonora dal titolo “Sono fregato” sono realizzate realizzate dal cantautore Riccardo D’Ambra dei Visibì, che nel corto interpreta se stesso.

La fotografia è di Francesco Tassara, il fonico è Michele Borgia.

Hanno partecipato al film: Roberto Lamma, Riccardo Corallo, Francesca Rappa Kadim Diakhaté, Irene Baiardi, Danila Berna e la cagnolina Eva, Arianna Scaletti, Caterina e Riccardo Taraborelli, Fabio Ferrarini, Tiziano Augenti , Andrea Pugnana e Filippo Giuliani della Compagnia Ordine Sparso di Sarzana.

La produzione è la Lvnae Production.

Trailer 1 durata 30 secondi

Trailer 2 durata 1 minuto