Sono circa 3.400 le micro, piccole e medie imprese della Liguria che da oggi possono fare domanda per il bando da 600 mila euro del Fondo Sociale europeo per incrementare le competenze digitali di titolari e lavoratori.

Il voucher, di massimo 600 euro a persona, permetterà alle pmi di acquisire nuove conoscenze digitali, attraverso percorsi formativi specializzati, per esempio per quanto riguarda e-commerce o strategia digitale, in modo da innovarsi e aprirsi a nuove opportunità occupazionali.

Possono fare domanda le imprese che hanno ottenuto finanziamenti nei seguenti bandi del Fondo europeo di sviluppo regionale: “Digitalizzazione delle micro imprese ubicate nei Comuni delle aree interne e non costieri” (2019) e “Digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese” (2020, prima e seconda edizione).

Le domande vanno presentate tramite il sistema di Bandi online di Filse entro il 29 settembre 2021