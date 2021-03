Il Gaslini è pronto a partire da oggi con la vaccinazione anti covid – 19 dei primi pazienti ultrafragili cominciando da quelli affetti da fibrosi cistica e relativi caregiver seguiti dall’ospedale pediatrico genovese.

Dal 1° aprile l’ospedale pediatrico genovese procederà, ampliando l’offerta vaccinale al completamento della vaccinazione di tutti i pazienti ultrafragili e relativi cargiver. I pazienti con fibrosi cistica seguiti dal Gaslini sono complessivamente 275, dei quali 189 con età superiore ai 16 anni, per una popolazione da vaccinare, caregiver e conviventi compresi, di circa 700 persone.

Le altre categorie di pazienti rientranti in questa tipologia sono: onco-ematologici, nefrologici, diabetici, immunologici, reumatologici, cardiopatici e gastroenterologici.

In tutti i casi i medici dei centri specialistici del Gaslini che hanno in cura i pazienti provvederanno a contattare i pazienti e le loro famiglie per programmare direttamente la vaccinazione.