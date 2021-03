È stata convocata per le 17 di oggi a Palazzo Chigi la cabina di regia del governo, che si riunirà per valutare le ulteriori misure anti-Covid da attuare in base alle ultime indicazioni del Comitato tecnico scientifico.

Il Comitato ha raccomandato una nuova stretta, già dal prossimo weekend, per frenare la diffusione del virus aumentata dalle varianti. Le valutazioni saranno poi portate all’attenzione delle Regioni per una condivisione.

Nel fine settimana verrà illustrato il piano vaccinale con l’aggiornamento delle raccomandazioni che stabiliscono le priorità nell’ accesso ai vaccini e, tra le categorie con accesso prioritario, quelle delle persone con disabilità grave.

Intanto Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha negoziato l’acquisto di ulteriori 4 milioni di dosi di vaccino anti-Covid con le aziende produttrici, che comportano per l’Italia una quota aggiuntiva di 532 mila dosi, da consegnare nelle ultime due settimane di marzo.