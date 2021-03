“Costruire una prima presenza online senza intermediari partendo da zero e farsi trovare”. È il titolo del webinar gratuito organizzato per giovedì 1 aprile dalle 10,30 alle 12,30 dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona nell’ambito di “Eccellenze in digitale”, progetto di Unioncamere supportato da Google.

Il progetto, gestito dall’ente camerale tramite il proprio ufficio Pid (Punto impresa digitale), ha l’obiettivo di aiutare le imprese a far crescere le competenze web dei propri lavoratori.

Perché oggi è sempre più strategico predisporre e ottimizzare il proprio presidio digitale? È l’interrogativo cui cercherà di dare una risposta il seminario, a cura di Cristina Magni, project manager presso Si.Camera, che presenterà azioni e strumenti che possono migliorare la propria presenza in rete aiutando a farsi trovare dal cliente grazie alla cura degli elementi tecnici basilari della Seo (Search engine optimization).

L’accesso al webinar è aperto a tutti i lavoratori delle imprese di Imperia, La Spezia e Savona tramite iscrizione da effettuare attraverso questo form.

Per informazioni, iscrizioni e calendario di prossimi appuntamenti consultare il sito della Camera di Commercio.