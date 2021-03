Ha aperto questa mattina al pubblico un nuovo Conad Superstore in via Roma 107, a Vallecrosia (IM), con un ventaglio ricco di novità e promozioni su molteplici prodotti.

Il nuovo negozio prende il posto del precedente Conad Superstore, situato sempre nella stessa via, ma il nuovo edificio è più ampio, moderno e sostenibile e dotato di nuovi servizi.

Tutte le attrezzature del nuovo punto vendita sono pensate in ottica green, grazie agli impianti fotovoltaici, all’illuminazione con luci a led e a impianti di refrigerazione di ultima generazione che consentono un notevole risparmio energetico così come una migliore conservazione degli alimenti.

Tra le principali novità, la parafarmacia. Ad accogliere i clienti all’ingresso ci sarà anche il nuovo bar bistrot Con Sapore.

«Ci tengo a sottolineare l’importante incremento occupazionale dato da questa nuova apertura – sottolinea Alberto Pitzeri, socio imprenditore Conad nella realtà ligure – rispetto alla squadra di via Roma 97, sede del precedente supermercato, abbiamo assunto quaranta nuove figure, per lo più giovani, investendo sulla formazione, dando loro un’importante opportunità in questo difficile periodo storico».

Il team in forza al punto vendita comprende ora complessivamente 82 addetti.

Il Conad Superstore di via Roma si sviluppa su 2.597 mq di superficie di vendita, dispone di 8 casse tradizionali, 4 torri di pagamento e 4 postazioni self-service dove i clienti potranno chiudere autonomamente i loro acquisti. Un’altra cassa è presente all’interno della parafarmacia mentre il bar bistrot Con Sapore dispone di 2 casse. Il supermercato offre un parcheggio privato gratuito dotato di oltre 150 posti auto, adiacenti al punto vendita. Ci sono inoltre parcheggi per disabili e rampe di accesso appositamente realizzate per soggetti con scarsa mobilità. All’esterno del punto vendita è inoltre presente un’area gioco per bambini con pavimentazioni anti-shock.

Il supermercato accetta buoni pasto cartacei e digitali oltre ai buoni celiachia, è aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 8 alle 20. Il Bar-Bistrot è aperto dal lunedì alla domenica dalle 7,30 alle 20. Il numero di telefono per richiedere informazioni è lo 0184 290610.