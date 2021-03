«Chiavari risulta essere in posizione utile per ottenere il finanziamento regionale, relativo agli interventi di edilizia scolastica per il 2020, per la riqualificazione e messa in sicurezza della scuola primaria “Umberto I” di Sampierdicanne. Il progetto che abbiamo presentato è esecutivo e validato dalla Soprintendenza». Lo fa sapere il sindaco Marco Di Capua.

1.085.000 euro previsti da Regione Liguria (AI PRT 2018/2020 di cui alla DGR 192/18) per l’efficientamento energetico, il miglioramento sismico, l’abbattimento delle barriere architettoniche, il restyling degli impianti di illuminazione e la messa in sicurezza idrogeologica della scuola.

«Ho appena firmato una lettera in cui il Comune di Chiavari si impegna a cofinanziare le opere con circa 615 mila euro di risorse proprie, nel caso in cui l’intervento rientrasse tra quelli finanziati. Il passo successivo sarà portare la pratica in consiglio comunale e aggiornare il piano delle opere pubbliche. Si tratta dell’ennesimo contributo ottenuto a fondo perduto che va a sommarsi agli altri investimenti messi in campo in questi anni, per un totale di 4,7 milioni di euro in riqualificazione e ammodernamento degli immobili scolastici − chiude Di Capua − Anche il Puc, approvato dalla mia amministrazione, prevede un nuovo polo scolastico che soddisferà le esigenze della popolazione studentesca di circa 6 mila ragazzi».