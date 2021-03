Sono stati assegnati gli interventi di ripristino della pavimentazione stradale nel quartiere di Ri Alto, nel Comune di Chiavari.

Ad aggiudicarseli, la ditta Vassallo Calogero, una commessa da circa 242 mila euro. La partenza del cantiere è stimata per la fine della primavera.

«Buche e cedimenti hanno reso negli anni pericoloso il transito sulla strada che collega Chiavari con Leivi, soprattutto per chi viaggia su due ruote − afferma il primo cittadino Marco Di Capua − Le operazioni di manutenzione, necessarie a migliorare e rendere più sicure le vie chiavaresi, prevedono il rifacimento del manto stradale in profondità, parzialmente o totalmente, in modo tale da garantirne una maggiore durata nel tempo».