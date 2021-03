Dopo l’acquisizione al demanio comunale del primo lotto della strada interpoderale di Caperana Case Sparse, sono partiti in questi giorni i lavori necessari alla messa in sicurezza e sistemazione del tratto iniziale di 800 metri.

Realizzata da un consorzio tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta, con lo scopo di collegare i terreni collinari del quartiere di Caperana, la strada, anche se appartenente a privati, è soggetta a pubblico passaggio e costituisce un collegamento indispensabile per le numerose abitazioni presenti.

«Abbiamo risposto prontamente alle richieste dei cittadini residenti e alla necessità di ripristinare le condizioni di sicurezza della strada − spiega il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua − Gli interventi in corso, per circa 370 mila euro, riguardano la sistemazione dei tratti di scarpata a monte con la realizzazione di muri di sostegno o con la posa di una rete metallica rinforzata, il consolidamento di alcune parti interessate da cedimenti, nuove barriere di protezione, piccoli allargamenti della sede stradale per agevolare il transito a doppio senso. Inoltre, è prevista la regimazione delle acque meteoriche, la sistemazione del manto stradale e la realizzazione di opere propedeutiche all’installazione di un impianto di illuminazione e videosorveglianza. Non solo grande attenzione al centro storico ma a tutti i quartieri cittadini».

«I lavori sono partiti il primo marzo e riguardano i primi 800 metri di strada partendo dalla curva di San Lazzaro, tratto davvero pericoloso e in pessime condizioni, poi proseguiremo con i due restanti lotti. A seguito di un lungo iter burocratico, finalmente siamo riusciti a intervenire fattivamente, con grande soddisfazione da parte di tutti i cittadini residenti», commenta il consigliere David Cesaretti.