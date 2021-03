Borse europee in moderato rialzo, tranne Londra (-0,07%). Parigi segna +1,1%, Francoforte +0,7%, Madrid i- 0,3%. Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All Share +0,54%, Ftse Mib +0,46%, Ftse Aim Italia +0,51%. Poco mosso lo spread Btp/Bund, attestato su 98 punti (variazione -1,08%, rendimento Btp 10 anni +0,67%, rendimento Bund 10 anni -0,31%). Gli investitori attendono la riunione della Bce di domani, per sapere se l’istituto deciderà di aumentare il ritmo degli acquisti d’emergenza di bond.

A Piazza Affari, boom di Leonardo (+5,56%), nonostante i risultati 2020 in calo. Il mercato ha accolto positivamente le rassicurazioni dell’amministratore delegato, Alessandro Profumo, che il gruppo non modificherà il piano strategico, nonostante la situazione di difficoltà provocata dal Covid-19. Bene anche Telecom (+4,83%). Maglia nera del Mib è Prysmian (-3,72%), dopo i risultati del 2020.

Sul mercato dei cambi, l’euro passa di mano a 1,1893 dollari (1,1881 in avvio e 1,1894 ieri in chiusura) e a 129,1875 yen (129,278 e 129,5), e il dollaro vale 108,605 yen (108,812 in avvio).

Poco mosso il prezzo del petrolio: il contratto sul Wti consegna aprile si attesta a 63,93 dollari al barile (-0,13%) e quello scadenza maggio sul Brent del Mare del Nord a 67,52 dollari (invariato).