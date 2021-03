Chiusura in rialzo per le principali Borse europee, al termine di una giornata incerta. Poco prima della chiusura l’Ema ha dichiarato che il vaccino AstraZeneca è «sicuro ed efficace», ma la notizia era attesa dal mercato e non ha prodotto sensibili variazioni degli indici. Francoforte segna +1,23%, Londra +0,25%, Parigi +0,13%. Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All Share +0,21%, Ftse Mib +0,33%, Ftse Aim Italia +,54%. Forte contrazione dello spread Btp/Bund, attestato su 95 punti (variazione -4,36% rendimento Btp 10 anni+0,69% rendimento Bund 10 anni-0,27%.

A Piazza Affari buone performance dei titoli dell’auto, in sintonia con gli altri listini europei (+1,1% l’Euro Stoxx 600). Cnh Industrial (+3,75%), Stellantis (+2,98%) e Pirelli (+1,32%) sono state tra le migliori del Mib. Bene anche risparmio gestito e banche (Banca Mediolanum +2,52%). Maglia nera Nexi (-2,68%), colpita dai realizzi dopo i guadagni delle due sedute precedenti.

Sul fronte dei cambi, l’euro passa di mano a 1,1928 dollari (ieri a 1,189 dollari).

In ribasso il petrolio: il Wti contratto con consegna ad aprile segna – 4,84% a 61,46 dollari al barile, il Brent maggio -4,57% a 64,92 dollari.