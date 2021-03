Orsero spa parteciperà martedì 23 e mercoledì 24 marzo 2021 alla virtual Star Conference spring edition.

L’evento, organizzato da Borsa Italiana, è dedicato alle società quotate sul segmento Star per presentare i risultati del 2020 e le prospettive future a investitori italiani e internazionali.

Per questa edizione, gli incontri saranno organizzati in modalità virtuale, consentendo alle società quotate di effettuare meeting in remoto, in modalità one to one o in piccoli gruppi.

La presentazione per gli investitori sarà resa disponibile sul sito istituzionale www.orserogroup.it <http://www.orserogroup.it> , sezione “Investors/Bilanci, Relazioni E Presentazioni”.