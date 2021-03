La Borsa di Milano ha aperto in rialzo. Il primo indice Ftse Mib avanza dello 0,43% a 24.216 punti e poi accelera con il passare degli scambi. Tanti i titoli in forte rialzo a partire da Terna (+4,46%), Stellantis (+3,15%) e tern (+2,72%).

Le Borse europee aprono in rialzo dopo i dati positivi sulla produzione industriale cinese. Gli investitori guardano all’andamento della campagna di vaccinazione per il coronavirus in attesa della riunione della Fed di questa settimana. Avvio in rialzo per Parigi (+0,37%), Londra (+0,24%), piatta Francoforte (+0,01%).

Le Borse asiatiche chiudono in ordine sparso con la Cina in rosso nonostante i dati positivi sulla produzione industriale. Gli investitori vedono una crescita degli investimenti più debole del previsto con una ripresa disomogenea.

Si guarda anche all’andamento della campagna vaccinale globale con ottimismo per un ritorno alla normalità. Tokyo (+0,17%) archivia la seduta in positivo.

Sul versante macroeconomico in arrivo i prezzi all’ingrosso della Germania. Dagli Stati Uniti previsto l’indice Empire State Manufacturing e gli acquisti netti.

Nei cambi euro in lieve all’avvio di giornata. La moneta unica cala dello 0,17% a 1,193 dollari. In Asia lo yen scambia a 130,168 (-0,12%).

Prezzo del petrolio in crescita all’avvio di giornata. Il greggio Wti del Texas sale dello 0,66% a 66,03 dollari al barile. Il Brent del Mare del Nord cresce sulla soglia dei 70 dollari a 69,6 dollari.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco ha aperto in leggero aumento a 93 punti base. Il rendimento è a +0,60%.