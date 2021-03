Sono 360 i nuovi casi di coronavirus in Liguria, per un totale di 85.793 da inizio emergenza. I test antigenici rapidi effettuati sono 2.556, 161.562 dal 14 di gennaio. I tamponi molecolari di oggi sono 5.027, in totale 1.020.610 da inizio emergenza.

Questo il dettaglio sui nuovi positivi che sono divisi per l’effettiva residenza della persona testata:

Imperia Asl 1: 66

Savona Asl 2: 77

Genova: 167 (di cui 119 in Asl 3 e 48 in Asl 4)

La Spezia Asl 5: 46

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 4

Attualmente positive al Covid sono 6.550 persone (-50), di queste 669 (+9) sono in ospedale (di cui 65, sette in più, in terapia intensiva) e 5.286 in isolamento domiciliare (-78).

I guariti totali sono 75.434 (+404); il dato è stato allineato anche alla nuova circolare del ministero della Salute che prevede anche la risoluzione dei sintomi a 21 giorni dall’inizio, previa valutazione di esperti clinici. Sei i decessi.

Dettaglio deceduti:

data decesso sesso età luogo decesso 1 19/03/2021 M 73 ASL4 – Sestri Levante 2 21/03/2021 F 89 San Martino 3 21/03/2021 M 85 San Martino 4 21/03/2021 M 78 ASL4 – Sestri Levante 5 22/03/2021 M 85 ASL4 – Sestri Levante 6 22/03/2021 F 84 ASL2 – Ospedale San Paolo Savona

Il numero dei morti è arrivato a 3.809.

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:

Asl 1: 124 (+8), 11 in terapia intensiva (+2)

Asl 2: 133 (-10), 12 in terapia intensiva (+2)

San Martino: 148 (-5), 18 in terapia intensiva (+1)

Galliera: 65 (+3), 3 in terapia intensiva (+1)

Ospedale Evangelico: 0 (0), 0 in terapia intensiva

Gaslini: 4 (0), 0 in terapia intensiva

Asl 3 Villa Scassi: 75 (0), 5 in terapia intensiva (0)

Asl 3 Gallino: 0 (0)

Asl 3 Micone: 0 (-1)

Asl 3 Colletta: 0 (0)

Asl 4 Sestri Levante: 51 (+6), 8 in terapia intensiva (+1)

Asl 4 Lavagna: 0 (0)

Asl 4 Rapallo: 0 (0), 0 in terapia intensiva

Asl 5 Sarzana: 69 (+8), 9 in terapia intensiva (+1)

Asl 5 La Spezia: 0 (0), 0 in terapia intensiva.

Gli attualmente positivi per residenza:

Imperia: 888 (-14)

Savona: 1.280 (+19)

Genova: 3.315 (-3)

La Spezia: 712 (-44)

Fuori regione: 123 (-10)

Altro o in fase di verifica: 232 (+2)

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 5.961 (+78)

Asl 1: 1.271 (-49)

Asl 2: 1.577 (+74)

Asl 3: 1.992 (0)

Asl 4: 471 (0)

Asl 5: 650 (-17)

Dati vaccinazioni 23/03/2021 ore 16:00

312.420 Consegnati (fonte governativa) 224.452 Somministrati 72% Percentuale vaccini somministrati su consegnati

Template vaccinazioni – PerBrand ASL e tipo Tipo vaccino 1-Vaccini a mRNA 2-Vaccini a vettore virale (COMIRNATY e MODERNA) (ASTRAZENECA) Totale dosi Di cui Di cui Totale dosi Di cui Di cui somministrate somministrate seconde somministrate somministrate seconde dal 27/12/2020 nelle ultime 24 ore dosi (del dal 27/12/2020 nelle ultime dosi (del ad oggi Totale) ad oggi 24 ore Totale) A- ASL 1 26.417 405 9.410 6.673 169 0 B- ASL 2 38.518 1.004 15.222 3.161 511 0 C- AREA METROPOLITANA ASL 3 51.160 1.299 18.573 7.109 1.546 1 EVANGELICO 4.924 160 1.924 218 0 0 GALLIERA 7.980 161 2.728 0 0 0 GASLINI 7.986 142 3.645 0 0 0 S.MARTINO 18.434 378 7.771 481 161 0 D- ASL 4 20.265 556 7.343 1.838 454 0 E- ASL 5 26.531 324 10.387 2.757 185 0 Totale 202.215 4.429 77.003 22.237 3.026 1