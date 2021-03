Sono 242 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 1.990 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.368 tamponi antigenici rapidi. Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata. Imperia (Asl 1): 20, Savona (Asl 2): 72, Genova: 148, di cui: Asl 3: 133; Asl 4: 15; La Spezia (Asl 5): 2. Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 987.267 1.990 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 141.280 1.368 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 82.886 242 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 6.400 -2

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1.087 LA SPEZIA 877 IMPERIA 960 GENOVA 3.129 Residenti fuori Regione/Estero 128 altro/in fase di verifica 219 TOTALE 6.400

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 632 64 34 ASL1 125 13 9 ASL2 112 11 0 San Martino 144 18 15 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 55 2 5 Ospedale Gaslini 4 0 0 ASL3 globale 75 5 2 ASL 3 Villa Scassi 75 5 2 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 46 8 5 ASL4 Sestri Levante 46 8 5 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 71 7 -2 ASL5 Sarzana 70 7 -2 ASL5 Spezia 1 0 0

Isolamento domiciliare 5.705 39 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 72.737 231 Deceduti* 3.749 13

* Dettaglio decessi: si ritiene utile precisare quanto segue: Le Aziende, da un lato, caricano i dati dei decessi sulla piattaforma ISS, dall’altro, mandano la notifica ad Alisa che si fa carico della classificazione dei decessi e della relativa comunicazione attraverso i flussi giornalieri Covid 19. Il ritardo nella comunicazione di un decesso rispetto alla sua data di accadimento, può essere ricondotto a un ritardo della trasmissione della documentazione (schede Istat) o approfondimenti successivi (ad esempio, riscontro diagnostico post-mortem) ad Alisa, che provvede alla classificazione e all’invio dei decessi.

data decesso sesso età luogo decesso 1 23/11/2020 F 84 ASL 4 – Ospedale Lavagna 2 14/03/2021 M 76 San Martino 3 14/03/2021 M 86 ASL1-Ospedale Sanremo 4 14/03/2021 F 94 ASL5-Ospedale Sarzana 5 14/03/2021 F 84 ASL4-Sestri Levante 6 13/03/2021 M 92 ASL 1 – Ospedale Sanremo 7 13/03/2021 M 88 ASL 5 – Ospedale Sarzana 8 13/03/2021 F 90 ASL 1 – Ospedale Imperia 9 13/03/2021 M 80 ASL 5 – Ospedale Sarzana 10 13/03/2021 M 91 San Martino 11 13/03/2021 M 93 San Martino 12 13/03/2021 M 88 ASL4_Ospedlae Sestri Levante 13 11/03/2021 F 89 ASL 2 – Ospedale Albenga

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 1.546 ASL 2 1.608 ASL 3 1.986 ASL 4 444 ASL 5 726 Liguria 6.310

Dati vaccinazioni 15/03/2020