Aquileia Capital Services, società di Bain Capital Credit specializzata nella gestione del credito con sottostante immobiliare, ha investito 10 milioni di euro nella ristrutturazione dello storico edificio “Belvedere di Quarto”, a Genova, in un progetto residenziale di lusso con 27 appartamenti.

Ne abbiamo parlato qui

L’edificio, sede di un ex convento, è situato all’interno di un parco privato di 10 mila mq con vista sul mare e ora completamente convertito in residenziale.

Roberto Moretti, head of Real Estate Sales Management di Aquileia Capital Services, ha commentato: «Abbiamo già registrato un forte interesse verso la proposta immobiliare unica che Belvedere di Quarto offre, vendendo diversi appartamenti. La ristrutturazione procede come da progetto: con il 47% di avanzamento dello stato lavori, siamo in linea con il cronoprogramma e termineremo a novembre 2021».

Da metà maggio sarà inoltre possibile visitare su appuntamento e in sicurezza un appartamento campione.