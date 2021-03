Praxi ufficio di Genova seleziona un direttore commerciale per affermata realtà aziendale, con marchio riconosciuto e consolidato sul mercato nazionale dei prodotti per l’igiene e la sanificazione.

Requisiti del profilo ideale:

cultura almeno a livello di diploma medio superiore, preferibilmente a livello universitario;

esperienza, almeno decennale, nella gestione dei team commerciali composti da rete di vendita sia diretta che indiretta, apportando una bilanciata cultura del cambiamento e mantenendo le esperienze, i valori e la coesione delle risorse stesse;

provenienza preferenziale dal settore della vendita di prodotti per l’igiene, nel canale professionale oppure più in generale nel settore FMGC (fast moving consumer goods) no food;

eventuale provenienza da società di servizi B2B (facility management, global services, logistica, ecc.);

buona capacità di comunicazione scritta e orale in lingua italiana ed abitudine all’uso dei più evoluti sistemi informatici: la buona conoscenza della lingua francese e/o inglese costituirà titolo preferenziale;

assertività, tenacia e determinazione nel conseguire risultati ed obiettivi professionali.

Offerta

Assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. Retribuzione interessante ed incentivante, in linea con il mercato, commisurata alle esperienze effettivamente maturate, unitamente ai tipici benefit previsti dal ruolo.

Maggiori informazioni: https://www.recruitment.praxi/RicercheAperte/Dettaglio/17158/SP16632/Direttore-Commerciale-PRODOTTI-PER-L-IGIENE—CANALE-PROFESSIONALE

Riferimento Praxi: SP16632 – Fonte: Praxi