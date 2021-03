L’ufficio genovese di Praxi seleziona un direttore vendite Italia per uno dei principali attori del mercato del trasporto merci containerizzate. Il ruolo prevede la responsabilità della gestione e dello sviluppo delle vendite in Italia.

Requisiti

Laurea preferibilmente in Economia (marittima, aziendale, ecc.), congrua esperienza di Sales Management, adeguata esperienza nel Marketing (o vasta esperienza maturata in analoga posizione).

Consolidata esperienza nelle vendite (di cui almeno 5 anni in posizione Dirigenziale).

Sarà particolarmente gradita la provenienza dal settore: agenzie marittime, compagnie armatoriali internazionali, compagnie di spedizioni o spedizionieri internazionali, importanti ruoli logistici nel settore industriale.

Offerta

Ruolo di dirigenza, unito a un pacchetto retributivo molto interessante e commisurato alla professionalità e alle esperienze acquisite, costituito da una parte fissa e da una parte variabile, completato dai benefit legati al ruolo.

