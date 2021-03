Alla luce delle nuove normative che estendono l’utilizzo del vaccino Astrazeneca all’intera popolazione (a eccezione dei soggetti ultravulnerabili), nelle prossime ore verrà modificato sensibilmente il piano di vaccinazione regionale.

Il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti ne ha parlato questa mattina con il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Le nuove regole verranno con ogni probabilità presentate giovedì alla Conferenza delle Regioni, ma già in queste ore Alisa e la task force regionale sono al lavoro per concordare con le aziende sanitarie locali e con i medici di medicina generale le nuove modalità dopo l’estensione del vaccino Astrazeneca anche agli over 65.