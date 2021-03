Ape Confedilizia Genova organizza per tre giovedì consecutivi di marzo (11, 18 e 25) un seminario informativo aperto per locatori, associati, agenti immobiliari, proprietari, amministratori e associazioni aderenti a Confedilizia.

«Nonostante le difficoltà legate alla pandemia, Ape Confedilizia con la sua attività e la capacità di ascolto non si è mai fermata – dice Vincenzo Nasini, presidente dell’associazione – in questi giorni continua a funzionare a pieno regime lo sportello Superbonus 110%. Mentre con gli incontri in rete proseguiamo la nostra campagna di informazione».

L’appuntamento è sul web con diretta facebook registrata dalla pagina di Ape Confedilizia Genova; oltre che in diretta su piattaforma Streamyards, condivisa anche su Youtube. I temi trattati saranno molteplici e gli interventi avranno l’autorevolezza data da tanti esperti nelle materie trattate, come spiega Sara Janecek di G.Gold Immobiliare Genova, che parteciperà alla diretta in tutte e tre le occasioni: «Tra i tanti aspetti che tratteremo ci sarà anche quello attualissimo legato alle locazioni turistiche con formula B&B in crisi. Spiegheremo che questi immobili possono diventare abitazioni da locare con formule brevi o lunghe a canone concordato (nei Comuni ove vi siano gli accordi territoriali) e con i vantaggi della cedolare secca. Poi toccheremo la questione del mercato delle locazioni residenziali prosegue stazionario e soddisfacente nonostante il Covid».

Il primo degli incontri webinar è fissato per giovedì 11 marzo sul tema dei “Servizi e informazioni per le locazioni a uso abitativo: le migliori soluzioni contrattuali e i ruoli di Confedilizia”. Il 18 marzo per il secondo appuntamento si tratterà di “Contratti più agevolati e interessanti grazie agli accordi territoriali; i contratti a canone concordato”. Il 25 marzo si chiuderà con “Gli aspetti fiscali delle locazioni e i relativi servizi Confedilizia”. In tutte le occasioni, al termine degli interventi ci sarà spazio per rispondere alle domande pervenute tramite chat.