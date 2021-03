Il consiglio di amministrazione di Ansaldo Energia ha nominato, con decorrenza dal 1 marzo, Andrea Balzarini (a destra nella foto) come nuovo chief financial and business officer e Marco Grillo come vicedirettore generale.

Andrea Balzarini, classe 1970, è laureato in discipline economiche e sociali all’Università “L. Bocconi” di Milano, ha 50 anni, è sposato e ha due figli. Ha lavorato nel Gruppo Pirelli, con importanti esperienze all’estero, quindi in Telecom Italia dove è stato, dal 2010 al 2017, responsabile della direzione Finanza di Gruppo. Negli ultimi 3 anni è stato Chief Financial Officer di Inwit spa, dove ha lavorato alla costituzione della società e alla sua quotazione presso Borsa Italiana, ha contribuito alla sua rapida, crescita, fino alla realizzazione della fusione con Vodafone Tower, guidando anche il processo di integrazione successivo alla fusione stessa.

Marco Grillo, attualmente senior vice president Human resources and organisation di Ansaldo Energia, è nato a Genova nel 1974, è sposato e ha due figli. Ha maturato un’esperienza di respiro internazionale nell’ambito delle Risorse umane e delle relazioni industriali, in particolar modo nel settore della cantieristica navale e dell’industria aeronautica. Prima di approdare in Ansaldo Energia è stato vice president industrial relations per Fincantieri Cantieri Navali spa, Hr Director per l’Area liguria della divisione navi della Marina Militare di Fincantieri spa (2007-2020) e Hr manager per Piaggio Aero Industries spa (2000-2007).