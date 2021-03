È molto positivo il commento espresso da costruttori e sindacati di categoria dell’edilizia nei confronti dei contenuti della delibera adottata martedì dalla giunta comunale di Genova in materia di procedure negoziate per l’affidamento di appalti pubblici di importo compreso tra 1 e 5 milioni di euro.

Il presidente di Ance Genova, Filippo Delle Piane afferma che il sindaco Marco Bucci e l’assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi «hanno dimostrato grande attenzione e sensibilità per le richieste delle imprese e dei lavoratori traducendole in uno strumento assolutamente positivo per tutto il comparto».

Condivide il giudizio positivo Andrea Tafaria, segretario generale di Filca Cisl, secondo cui «va apprezzato l’impegno del Comune verso l’occupazione e l’economia locale».

Dello stesso avviso anche Mirko Trapasso, segretario generale della Feneal Uil, che sottolinea che «la delibera della giunta comunale recepisce una istanza da tempo avanzata dalla categoria».

La delibera contiene le nuove linee guida alle quali il Comune di Genova si atterrà nella gestione dei futuri appalti, per fare fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria da Covid 19 e per rilanciare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici.

Tra gli obiettivi strategici della Civica Amministrazione, in particolare, vi è quello di favorire nuova occupazione a livello territoriale, specie nelle piccole e medie imprese locali, in applicazione delle norme oggi vigenti in materia di appalti pubblici e nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e rotazione in esse previste.

Con la nuova regolamentazione delle procedure semplificate il Comune di Genova dà continuità alle iniziative precedentemente assunte per gli affidamenti fino ad 1 milione di euro, in linea con gli indirizzi adottati in materia dalla Regione Liguria.

Costruttori e sindacati di categoria contano di incontrare al più presto i rappresentanti del Comune per esaminare insieme le modalità operative delle nuove disposizioni e monitorarne i risultati.