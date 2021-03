Ad Albenga è in preparazione un nuovo bando di gara per la nomina del legale che dovrà fornire un approfondito parere sulla fattibilità giuridica e sulla convenienza economica relativa alla possibilità di trasformare la Fondazione Oddi in azienda speciale.

Gli uffici comunali, tenendo conto degli accorgimenti tecnici relativi al bando precedente (andato deserto), stanno predisponendo il nuovo bando di gara.

Il sindaco Riccardo Tomatis dice: «La nostra Amministrazione vuole arrivare alla conclusione del percorso per poter effettuare tutte le valutazioni del caso riguardo alla fattibilità giuridica e convenienza economica della possibilità di trasformare la Fondazione Oddi in Azienda Speciale pur mantenendo attiva anche la componente culturale che da sempre la caratterizza»

Il presidente del consiglio comunale Diego Distilo aggiunge: «Lasciamo lavorare i nostri tecnici e successivamente i legali per poter valutare al meglio questo ambizioso progetto. Ora attendiamo fiduciosi»,