È stato protocollato in Provincia il progetto relativo al completamento della depurazione di Albenga.

Spiega Adriano Baldini, direttore tecnico di Aps: «Aps, gestore unico dell’Ato idrico integrato, ha recepito il progetto relativo al collettamento di Vadino redatto dall’ing. Angelo Gallea per conto del Comune di Albenga e lo ha trasmesso all’Autorità d’Ambito per la convocazione della conferenza di servizi necessaria a completare l’iter autorizzativo e mandare in gara l’intervento».

«Questo permetterà ad Albenga di arrivare al 100% della depurazione e uscire completamente dalla sanzione europea. Ricordiamo infatti che da novembre il 70% di Albenga è collegata a Borghetto Santo Spirito e sono già state inviate le analisi dei reflui all’Autorità d’Ambito in modo da ottenere una riduzione del 70% della sanzione».

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: «Questo è un passo decisivo attraverso il quale è iniziato ufficialmente l’iter autorizzativo che vedrà sedere al tavolo di discussione tutti i soggetti coinvolti in questo che, per la nostra città, è un progetto di fondamentale importanza. Siamo soddisfatti di come sta funzionando l’impianto primario di trattamento in viale Che Guevara che ci ha permesso di arrivare a depurare il 70% dei nostri reflui».