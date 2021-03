In partenza il nuovo sistema di raccolta rifiuti ad Alassio, con nuovi colori e regole di raccolta della differenziata.

Il territorio comunale sarà diviso in due zone (A e B). Nella zona A il rifiuto si conferisce nelle isole interrate, semi-interrate o fuori terra ad accesso elettronico. Per poter conferire il rifiuti bisogna essere dotati della chiave elettronica oppure utilizzare l’apposita app sullo smartphone.

Nella zona B c’è invece il servizio porta a porta classico che prevede l’esposizione dei mastelli individuali dedicati oppure l’utilizzo dei contenitori condominiali ad accesso esclusivo. Tutte le dotazioni (mastelli e contenitori condominiali) sono rinnovati secondo i nuovi colori e le nuove regole di raccolta.

A partire dal 29 marzo sarà possibile ritirare le dotazioni necessarie all’attuazione del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti in piazza Stalla (lato via Milano), nei giorni lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato tra le 8,30 e le 12,30, oltre al giovedì dalle 14 alle 18.

Presente un Ecosportello per la consegna del nuovo materiale.

1 di 3

Il ritiro da parte dell’intestatario Tari (tassa rifiuti) potrà avvenire direttamente previa presentazione del documento di identità valido, oppure da parte di persona munita di delega sottoscritta con copia del proprio documento.

Dotazioni ZONA A: chiave elettronica per l’accesso alle isole interrate, semi – interrate e fuori terra, credenziali per l’utilizzo dell’App “SAT App”.

Dotazioni ZONA B: mastelli da esposizione, sacchi per l’esposizione degli imballaggi in plastica e metallo – chiave di accesso ai cassonetti condominiali se presenti.

A tutte le utenze sarà consegnato un opuscolo di istruzioni e un sotto-lavello per l’umido da utilizzare all’interno del proprio domicilio.

Il progetto di raccolta e smaltimento dei rifiuti a cura della SAT era già stato presentato dal direttore tecnico della SAT Sergio Poggio e il Comune alassino ha fin dagli inizi manifestato apprezzamento e sintonia rispetto al nuovo piano, anche alla luce di potenziare il ciclo integrato dei rifiuti a livello provinciale.

«Finalmente si iniziano a vedere i frutti del lungo lavoro portato avanti negli ultimi due anni per il ridisegno del sistema di raccolta rifiuti cittadino. Un nuovo servizio efficiente, calibrato sui diversi volumi di presenze, innovativo, funzionale e, per finire, esteticamente gradevole, con riferimento alle nuove campane e isole ecologiche interrate, una soluzione alternativa e gradevole anche sotto il profilo urbano», sottolinea l’assessore comunale Giacomo Battaglia.

“Non solo con l’opuscolo informativo ma anche grazie all’azione di comunicazione dell’amministrazione e della stessa SAT si confida nella massima collaborazione dell’utenza e della cittadinanza, indispensabile per traguardare livelli di qualità nel servizio e alte percentuali di raccolta differenziata: un processo che rappresenta la mission aziendale della stessa SAT, con costi minori nel conferimento in discarica e benefici complessive ambientali”, aggiunge in una nota l’azienda pubblica responsabile del servizio rifiuti.

Per questo la SAT ha ideato anche una campagna di comunicazione: “I colori fanno la differenza”: giallo per plastica e metallo, verde per il vetro, azzurro per la carta, marrone l’organico e infine il grigio per il secco residuo. Dunque per l’utenza alassina la novità principale è quella che gli imballaggi in metallo saranno conferiti insieme alla plastica e non più insieme al vetro come in precedenza.

I rifiuti ingombranti e i raee vanno conferiti gratuitamente nel Centro di Raccolta – Cdr – di Alassio in via Gastaldi 10.

Il ritiro sarà su prenotazione: per un pezzo grande o tre pezzi medi (che hanno difficoltà ad essere caricati sul mezzo privato) si può richiedere il ritiro gratuito su prenotazione al numero verde – 800966156 –, l’operatore comunicherà una data per esporre al piano stradale il rifiuto.