Di questi giorni due nuove aperture nel centro commerciale di Alassio.

«Vorrei dare il benvenuto a queste nuove realtà – commenta l’assessore al Commercio, Fabio Macheda – in questo particolare momento avviare nuove imprese è sicuramente indice di grande coraggio e determinazione e questo non può che fare piacere, anche perché è la prova che non solo il tessuto economico della città continua a migliorarsi, ma anche perché registriamo come realtà imprenditoriali continuano a investire su Alassio e a credere nel sistema del centro commerciale all’aperto nel quale in completa sicurezza è possibile effettuare i propri acquisti tutto l’anno».

«Ribadisco – conclude Macheda – in un contesto comunque fortemente drammatico, in una situazione mai vista dal dopoguerra a oggi, avere esercizi che ancora continuano a crederci è un segnale di speranza per il futuro».