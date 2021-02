Un logo per il coordinamento regionale dei presidenti dei consigli d’istituto della Liguria. È il progetto presentato dagli studenti della classe quinta del corso in grafica e comunicazione dell’istituto Giovanni Caboto di Chiavari.

La presentazione è avvenuta questa mattina, nell’auditorium di largo Pessagno, alla presenza dell’assessore comunale all’Istruzione Fiammetta Maggio, della dirigente Paola Leonilde Ardau e del presidente del coordinamento regionale Angelo De Fazio Romano.

«Complimenti ai ragazzi per la loro creatività, per il loro impegno e la loro passione – afferma l’assessore Maggio – Si concretizzano così gli insegnamenti teorici ricevuti: un concorso di idee che porterà alla scelta di un logo per rappresentare il coordinamento regionale dei presidenti dei consigli d’istituto. Gli organi collegiali rappresentano uno strumento necessario per rafforzare la collaborazione e il confronto tra genitori e studenti, soprattutto in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo: un momento per sostenersi a vicenda e per condividere i problemi comuni dei ragazzi, con l’obiettivo di effettuare le scelte migliori per l’intera comunità scolastica».