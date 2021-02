«Terminal San Giorgio nel corso del 2020 ha accelerato il suo impegno nell’ambito dell’innovazione tecnologica, della sicurezza e sostenibilità ambientale». Lo dichiara Maurizio Anselmo, amministratore delegato del terminal genovese controllato dal Gruppo Gavio, tracciando un bilancio dell’anno appena concluso e indicando le le linee programmatiche per il 2021.

«Durante un anno molto difficile, influenzato da un’emergenza sanitaria globale – precisa Anselmo – TSG ha mantenuto pressoché invariati i volumi di traffico rispetto al 2019 e, nel continuo sviluppo di attuali e futuri business, ha mirato a creare valore lungo tutta la catena di fornitura del servizio, rispondendo alle richieste del mercato e senza trascurare gli impatti delle proprie attività sull’ambiente e sulla sicurezza dei lavoratori. Tale obiettivo è stato raggiunto grazie a mirati investimenti in hardware e software, oltreché all’efficace implementazione di nuove tecnologie e alla formazione continua del personale, con particolare riferimento alla sicurezza e sostenibilità ambientale».

L’ad del Terminal San Giorgio sottolinea che la società «si appresta a traguardare il quindicesimo anno di attività concorrendo alla partecipazione di alcuni prestigiosi progetti europei, in linea con la cultura del miglioramento continuo perseguita dall’azienda.

«Rimangono sempre attuali per TSG – ribadisce Anselmo – i temi della qualità e della sicurezza, su cui l’azienda ha da sempre mirato con il conseguimento delle più importanti certificazioni, oltreché confermare nel 2020 quelle già acquisite in passato».

I progetti europei del Terminal San Giorgio

Progetto E-Bridge (2018-2021), cofinanziato dalla Commissione europea nell’ambito del programma CEF – Connecting Europe Facility e per il quale TSG partecipa come soggetto attuatore. L’obiettivo è quello di realizzare interventi a supporto della progressiva e completa digitalizzazione degli scambi informativi e documentali all’interno del porto, al fine di mitigare gli effetti derivanti dal drammatico deficit infrastrutturale venutosi a determinare con il crollo del Ponte Morandi; risulta inoltre di particolare attualità in questa fase rivolta alle misure di contenimento del virus Covid-19. E-Bridge si integra con le attività sviluppate dal Porto nell’ambito dell’ottimizzazione dei flussi veicolari, dell’automazione di varchi e gate, della progettazione di un sistema di area buffer a servizio dei traffici. Per ulteriori informazioni cfr. il sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Ligure Occidentale, al questo indirizzo

Progetto Technological Boost for Efficient port Terminal operations following Safety related events (TEBETS), cofinanziato dal Centro di Competenza START 4.0. e per il quale TSG partecipa come soggetto partner. Il progetto si propone di incrementare il livello di automazione all’interno del terminal, minimizzando le criticità e ri-pianificando le operazioni al verificarsi di eventi correlati alla sicurezza di persone, attrezzature e mezzi. Si svilupperanno processi automatizzati in tutte le situazioni in cui la rapidità di azione è determinante, quali ad esempio l’attuazione del piano di evacuazione e l’attivazione delle squadre di soccorso in caso di emergenza. Per ulteriori informazioni cfr. qui

Progetto FEDeRATED (2019-2023), cofinanziato dalla Commissione europea nell’ambito del programma CEF – Connecting Europe Facility e per il quale TSG partecipa come soggetto beneficiario. Il progetto mira a creare una rete federata di data-base all’interno della quale i molteplici dati possono essere scambiati velocemente ed in modo affidabile tra le varie aziende partecipanti, relativamente al settore del trasporto merci e della logistica a livello UE (e oltre). Per ulteriori informazioni cfr. il sito internet dedicato al progetto

Certificazioni acquisite

ISO 18001 già acquisita in passato, ma nel 2020 si è proceduto alla transizione verso la ISO 45001 con obiettivo salute, prevenzione e sicurezza relativa ai luoghi di lavoro. Ciò al fine di fornire le maggiori garanzie alla Clientela ed ai lavoratori del Terminal relativamente alla capacità di rispettare la legislazione vigente in materia di sicurezza sul lavoro e relativi ambienti.

ISO 14001 conseguita nel 2020 fornisce all’azienda una struttura gestionale per l’integrazione delle pratiche di natura ambientale, la prevenzione dell’inquinamento, la riduzione del consumo di energia e risorse, nonché, più in generale, il perseguimento della protezione dell’ambiente. Migliora l’immagine e la credibilità aziendale, assicurando alla propria Clientela l’impegno in un’efficace ed efficiente gestione degli impatti ambientali. Migliora il controllo dei costi, attraverso il risparmio energetico e di materiali nonché riducendo i rischi da danno ambientale a cui l’azienda potrebbe essere soggetta.

AEO (Authorized Economic Operator), tale certificazione attesta l’affidabilità economica di TSG nei confronti del mercato e viene rilasciata dall’ Agenzia delle Dogane solo a seguito di numerosi e severi audit. Al fine di ottenere lo status di AEO, l’operatore economico deve dimostrare di rispettare la conformità alla normativa doganale e fiscale e l’assenza di reati connessi con l’attività economica; possedere un sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e dei trasporti; garantire la solvibilità finanziaria e patrimoniale; ovverosia tutti aspetti che garantiscono in TSG un solido ed affidabile partner commerciale per le primarie Linee di Navigazione che scalano il porto di Genova.