È passata all’unanimità del consiglio provinciale di Savona la mozione promossa da Massimo Niero e dal gruppo “Uniti per la Provincia” sulle visite agli anziani in ospedale e nella Rsa, sul modello della Stanza degli Abbracci inaugurata al Trincheri di Albenga.

La mozione era stata proposta anche da Barbara Pasquali e Elda Olin Verney (Italia Viva) in consiglio comunale a Savona.

«L’esempio del Trincheri di Albenga dimostra la possibilità di favorire gli incontri, non solo nelle Rsa, ma anche in ospedali e altre tipologie di strutture – spiega il consigliere Niero – ora un immediato tavolo di confronto con Regione, Alisa, Asl e responsabili delle strutture per anziani per avere indirizzi precisi sulle visite, indispensabili a garantire la salute fisica e psicologica delle persone».

Secondo Niero è possibile realizzare un protocollo operativo a livello sanitario e assicurare così in tempi brevi un ritorno alle visite dei parenti negli ospedali e nelle Rsa: non lasciamo i nostri anziani da soli.