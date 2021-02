Il Comune di Santa Margherita Ligure mette in campo un servizio di “facilitazione” per la campagna di vaccinazione anti Covid-19.

A Santa Margherita Ligure i cittadini non dovranno prenotarsi ma saranno contattati da Asl4 che gestisce e organizza le somministrazioni presso la nuova piastra ambulatoriale di via D. Teramo. Per questo motivo, affinché Asl4 abbia a disposizione i contatti aggiornati e le eventuali esigenze dei Cittadini, l’amministrazione ha attivato questo servizio.

Gli over 80, o loro familiari, che hanno l’esigenza di comunicare un riferimento telefonico o necessità particolari, potranno telefonare al numero 0185/205314 (da lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00) oppure trasmettere attraverso un modulo, disponibile sul sito dell’ente o all’ufficio protocollo, e consegnarlo compilato all’ufficio protocollo o via mail all’indirizzo vacciniover80@comunesml.it

«Spiega il vicesindaco Emanuele Cozzio: «L’inizio della campagna vaccinale è un momento cruciale, tanto impegnativo quanto atteso. Per rendere più agevole il complesso lavoro della Asl 4 e ottimizzare il più possibile il servizio per i nostri over 80 l’amministrazione comunale si è attivata subito per fare da filtro tra le esigenze dei cittadini e la Asl4, che autonomamente fa gli elenchi e che decide il calendario, in modo che abbia in mano contatti certi ed eventuali segnalazioni per esigenze particolari. Ringrazio gli uffici comunali e quelli del distretto che si sono da subito messi a disposizione per attivare questo servizio».