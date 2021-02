I ristoratori di Sanremo, in occasione del Festival, avranno la possibilità di stipulare un contratto di convenzione di mensa aziendale con Rai rivolto ai soli dipendenti dell’azienda precedentemente individuati. È la principale novità emersa nell’ultimo incontro del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi ieri in Prefettura, in videocollegamento con Rai.

Su questa possibilità il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, ha preso poi contatti con i vertici locali di Confcommercio per fare da tramite affinché gli esercenti interessati attivino le necessarie procedure.

Il Comitato si è riunito anche per fare il punto in materia di sicurezza in occasione del prossimo Festival. Durante l’incontro precedente, tutte le parti coinvolte avevano convenuto di non adottare drastiche misure preventive ma di modulare gli interventi in relazione al contesto, “anche grazie a un capillare controllo cittadino da parte di tutti gli organi preposti”, spiega il comunicato del Comune.

Nel corso dell’ultima riunione si è entrato maggiormente nel dettaglio di alcuni provvedimenti: si è deciso di procedere a specifiche ordinanze riferite alle aree davanti al Teatro Ariston e in prossimità degli alberghi. In queste zone, sarà consentito il transito ma non sarà possibile sostare, così da prevenire la formazione di assembramenti.