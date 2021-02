Tutto pronto per il concorso d’arte floreale “Bouquet Festival di Sanremo 2021” organizzato dal Mercato dei Fiori in collaborazione con il Comune di Sanremo per venerdì 19 febbraio a Villa Ormond (nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza).

Il vincitore entrerà a far parte della squadra che confezionerà gli addobbi floreali e i bouquet sul palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2021.

Fiori e fronde saranno forniti dal Mercato dei Fiori di Sanremo e saranno costituiti da prodotti del Distretto Florovivaistico del Ponente Ligure.

