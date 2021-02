Aprirà il 23 marzo, e sarà attivo fino al 23 aprile 2021, il nuovo bando regionale da 700 mila euro a sostegno delle produzioni audiovisive. Lo annuncia l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, a margine dell’approvazione della delibera in giunta regionale.

Possono presentare domanda le piccole, medie e grandi imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva italiane, europee o extraeuropee, che intendano realizzare almeno il 30% dei giorni di riprese sul territorio regionale o effettuare almeno il 20% della spesa preventivata in Liguria. «Questo nuovo intervento – spiega l’assessore – è mirato non soltanto a portare la bellezza della Liguria in giro per il mondo, ma soprattutto per avere un immediato ritorno economico e occupazionale sul nostro territorio. Ricordo che si tratta del quarto bando dedicato al settore. Mi preme però rassicurare anche i richiedenti delle misure precedenti, circa l’elaborazione in tempi brevi delle graduatorie in attesa. È ferma la volontà regionale di finanziare tutte le domande che riceveranno esito positivo».

L’agevolazione del bando, che rientra nell’asse 3 del Por Fesr Liguria 2014-2020, è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto, a copertura variabile dell’investimento (dal 35% al 60%) in relazione al punteggio attribuito.

Le domande devono essere redatte esclusivamente online al sistema “Bandi on line” di Filse, dal 23 marzo al 23 aprile 2021.