“Per Giglio Group stimiamo un fair value a 4,05, circa il 70% in più delle quotazioni attuali”. È quanto si legge in Proiezionidiborsa.it, testata giornalistica specializzata in analisi finanziaria e statistica

“Il nostro ufficio studi torna a monitorare dopo diversi mesi questa società quotata, in un momento dove i grafici sembrano preludere a un’esplosione dei prezzi. La società opera nel settore e-commerce in Italia e all’estero. Il titolo è stato inserito nella nostra whatchlist da diversi mesi e frattanto la salita è stata forte ma questo non significa che non potrà ancora continuare, anzi”, prosegue la nota.

La testata osserva che “Il titolo (MIL:GG) ha chiuso la seduta del 15 febbraio a quota 2,29 euro in rialzo di 0,004% rispetto alla seduta precedente. Nel momento in cui scriviamo il prezzo si è portato a 2,31 in rialzo dello 0,87%. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 2,13 ed il massimo a 2,465”.