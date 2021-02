La 16esima edizione consecutiva del Premio per esperienze innovative di partnership sociali organizzato da Celivo e Confindustria Genova, è stata portata a termine anche nell’anno “del distanziamento sociale”, con un rinnovato valore sugli obiettivi e sui target dei progetti.

Tra i sei progetti presentati, il comitato paritetico composto da rappresentanti di Celivo e di Confindustria Genova ha proclamato vincitore “Cosme per l’autismo – L’incontro tra due mondi”, realizzato da Angsa Liguria – Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici – e Cosme spa.

Per la prima volta in 16 anni la cerimonia di assegnazione del premio è stata realizzata in videoconferenza e trasmessa via Facebook dalle pagine di Confindustria Genova e Celivo. Il Premio – un assegno di mille euro a favore di Angsa Liguria – è stato consegnato dal presidente di Confindustria Genova Giovanni Mondini, che ha commentato: «Ogni edizione del Premio è l’occasione per promuovere e diffondere la cultura d’impresa, per condividere un progetto e un obiettivo. In questo anno così difficile, le aziende e le associazioni di volontariato partecipanti hanno dovuto superare non pochi ostacoli per realizzare la loro idea di partnership».

Cosme e Angsa Liguria hanno realizzato un progetto di ristrutturazione della sede associativa, in particolare negli spazi esterni, coinvolgendo in primis 9 ragazzi e ragazze autistici nei lavori più semplici e non pericolosi, dando loro la possibilità di sentirsi parte attiva nella rimessa a nuovo della loro sede.

Oltre ai ragazzi con i loro educatori e il personale specializzato messo a disposizione gratuitamente da Cosme, si sono attivati tutti i soci per presidiare il “cantiere”, con il contributo anche del municipio Media Val Bisagno.

L’esperienza si è conclusa con una festa di inaugurazione con i ragazzi, le famiglie, gli amici dell’associazione nonché i dirigenti e i collaboratori di Cosme, entro la quale è stato proiettato il video-reportage dei lavori e dei risultati ottenuti.

La menzione speciale

Una menzione speciale è stata riconosciuta al progetto “Mappatura degli acquisti sostenibili a Genova” realizzato da Cittadini Sostenibili Aps e Aqua Omnia, con l’obiettivo di informare i cittadini sugli esercenti del territorio che si distinguono per sostenibilità, rispetto ambientale e/o sociale, promuovendo scelte di consumo consapevoli.