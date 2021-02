Toyota Gazoo Racing Wrt e Omp Racing continueranno a lavorare insieme anche nelle prossime stagioni del Campionato Mondiale Rally Wrc.

Il rinnovo dell’accordo tra il top team di rally e l’azienda genovese, leader mondiale nel mercato dei dispositivi di sicurezza per il motorsport, prevede ancora una volta la fornitura completa dell’abbigliamento ignifugo omologato Fia per i piloti, l’allestimento di sicurezzadelle vetture (sedili, cinture, volante) e l’abbigliamento tecnico per lo staff.

Le tute che i piloti indossano a partire da questa stagione hanno un design completamente nuovo, e sono esemplari del modello One-S, leggero e confortevole.

Paolo Delprato, presidente e Ceo di Omp: «La nostra partnership con Toyota nel Mondiale Rally è una delle più importanti della nostra storia, e vi siamo particolarmente affezionati. Questo non solo per gli straordinari risultati sportivi ottenuti da questo grande team fin dal suo arrivo nel campionato: ci sono anche ragioni tecniche, perché quella con Toyota Gazoo Racing Wrt è una di quelle partnership che culminano in un arricchimento reciproco, che avviene attraverso la condivisione di valori come la mentalità vincente e la meticolosità».

Jari-Matti Latvala, Team Principal di ToyotaGazoo Wrt: «Siamo felici di continuare a collaborare con Omp Racing. So bene di cosa parlo, perché fin da quando ero pilota del team conoscoi prodotti Omp eposso dire che sono leggeri e confortevoli anche nelle condizioni estreme che i piloti di rally devono affrontare nel Campionato Mondiale; inoltre Omp garantisce ai nostri piloti e navigatori la massima protezione nel rispetto dei nuovi regolamenti Fia».