Omp Racing è fornitore ufficiale dell’abbigliamento tecnico di piloti e meccanici della Williams per la stagione di Formula 1 2021 e oltre.

L’azienda di Ronco Scrivia, leader mondiale nella progettazione e produzione di materiale di sicurezza per il motorsport, presente in tutti i campionati, fornirà l’abbigliamento di sicurezza ai piloti Williams, George Russell e Nicholas Latifi, e ai meccanici. L’accordo prevede la fornitura di tute, scarpe, guanti e sotto-tuta, tutti prodotti derivati dal lavoro di ricerca e sviluppo svolto nella sede aziendale.

Inoltre, Omp fornirà le proprie cinture di sicurezza di ultima generazione alle vetture F1 del team. Si tratta di prodotti costituiti da fibre ultraleggere e altri componenti dal peso estremamente ridotto, grazie a materiali come titanio ed erga, fondamentali per incrementare le performance: queste fibre pesano circa il 45% in meno rispetto a quelle di carbonio, ma sono più resistenti (l’incremento del rapporto resistenza/peso è del 50%).

Come fornitore ufficiale, Omp Racing fornirà al team anche le borse per i kit di abbigliamento e tutte le valigie in dotazione al team. Il marchio OMP avrà uno spazio evidente sull’abbigliamento dei piloti, sulle cinture e sui sedili.

Tim Hunt, direttore marketing di Williams Racing, commenta: «Omp Racing è uno dei principali produttori di racewear di altissimo livello per il motorsport, e siamo felici di avere concluso un accordo pluriennale con questa azienda. In Formula 1 ogni dettaglio è importante, e sappiamo che la tecnologia OMP, che sia indossata dai nostri piloti e meccanici, o contenuta nelle nostre vetture, ci aiuterà a competere ai massimi livelli».

Per Paolo Delprato, presidente e ceo dell’azienda di Ronco Scrivia, «la partnership con Williams significa riaprire un capitolo della grande storia di OMP. Abbiamo avuto, negli anni Novanta, l’onore di lavorare con questo team, quindi ha un sapore speciale tornare a collaborare con Williams, un team storico della Formula 1 e di tutto il motorsport. Se guardiamo invece al presente e al futuro, questa partnership è basata su ricerca, tecnologia, attenzione ai dettagli e fame di competizione e successo: tutti valori che Williams e Omp condividono e che ci riempiono d’entusiasmo al pensiero di poter lavorare assieme per le prossime stagioni».