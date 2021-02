Si è concluso una settimana fa, giovedì 4 febbraio, il percorso del Dibattitto Pubblico sul rifacimento della Diga Foranea del Porto di Genova.

Venerdì 19 febbraio dalle 17 alle 19 si terrà la relazione finale del coordinatore del dibattito pubblico, alla presenza di Caterina Cittadino, presidente della commissione nazionale per il dibattito pubblico, e di Giuseppe Catalano, coordinatore della struttura tecnica di missione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In questa occasione, Andrea Pillon racconterà l’esito del dibattito, durato 1 mese su un massimo di 4 come da norma di legge – in considerazione della natura emergenziale dell’opera inserita nel Programma per la ripresa del porto approvato dal Commissario per la ricostruzione del Ponte Morandi – e ne descriverà gli esiti dal punto di vista dei contenuti.

Per circa un mese, a partire dalla presentazione pubblica dell’8 gennaio, i cittadini, i comitati, le associazioni e le imprese, hanno potuto inviare i propri contributi e domande sulla realizzazione del progetto, che sono stati raccolti e pubblicati sul sito del progetto nella sezione Quaderno degli attori. Sono stati raccolti complessivamente 55 contributi. Adesso è il momento delle conclusioni da parte di tutti gli attori in campo, di seguiti i prossimi appuntamenti.

Domenica 28 febbraio verrà presentato il dossier conclusivo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale: in questa occasione, il presidente Paolo Emilio Signorini relazionerà sui perché del processo partecipativo, sui risultati ottenuti, e soprattutto sulla scelta di alternativa progettuale che l’Autorità di sistema portuale porterà avanti con particolare riferimento ai contributi pervenuti dalla Capitaneria di Porto e dal Corpo Piloti.

Dal 1° marzo a fine aprile la palla passa ai progettisti: la società di ingegneria Technital completerà il progetto di fattibilità tecnica ed economica, e lavorerà alla soluzione progettuale prescelta, che verrà “cristallizzata” e consegnata al Consiglio superiore dei lavori pubblici del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini delle ulteriori fasi di progettazione e approvazione dell’opera che porteranno dunque alla sua realizzazione finale.

Il dibattito pubblico – il primo che segue la normativa in vigore (Dpcm 76/2018) – si è svolto attraverso quattro incontri pubblici, 6 riunioni di commissionetecnica, e una pre-conferenza dei servizi degli enti che dovranno autorizzare il progetto. Ognuno degli incontri pubblici ha raccolto, in media, circa 120 utenti collegati attraverso la piattaforma interattiva. Gli incontri, aperti e facilmente accessibili a tutti, sono stati trasmessi integralmente in streaming sulle tre principali emittenti locali di Genova con una stima di oltre 100.000 contatti complessivi, proprio allo scopo di dare la massima divulgazione e trasparenza al processo partecipativo. Nel corso del dibattito sono stati raccolti 55 contributi raccolti nel Quaderno degli attori, mentre decine sono state le domande e le osservazioni inviate alla struttura di coordinamento tramite e-mail: a ognuna di queste è stata data risposta attraverso i diversi canali del dibattito. Il sito web del progetto (dpdigaforanea.it) ha registrato 3.821 utenti unici e le pagine visitate sono state 19.946. I contenuti della pagina Facebook del dibattito pubblico hanno infine raggiunto un totale di 25.000 persone e oltre 1800 interazioni.

Durante le riunioni della commissione tecnica, i rappresentanti dell’Autorità Portuale, della struttura commissariale, del Comune di Genova e di Regione Liguria hanno incontrato i delegati dei Municipi, degli enti e organizzazioni portuali e aeroportuali, delle associazioni ambientali, culturali e i comitati di cittadini, i sindacati e le organizzazioni del lavoro, per approfondire specifiche caratteristiche del progetto in relazione alle esigenze dei singoli portatori di interesse.