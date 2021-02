Bottega Solidale anche quest’anno presenta la nuova collezione O’Press, prodotta dal laboratorio etico di serigrafia all’interno della Casa Circondariale di Genova Marassi, con un evento in diretta Facebook, mercoledì 24 febbraio, dalle 13.

Saranno presenti il coordinatore di Bottega Solidale Davide Fraccavento e il responsabile area ingrosso Enrico Di Stefano oltre ad alcuni ospiti coinvolti nel progetto che testimonieranno l’esperienza di questi 12 anni di attività.

Alcune anticipazioni sulla collezione: il grande ritorno de “La canzone del maggio” e nuove citazioni dal grande e unico Francesco Guccini. Il catalogo in pdf sarà inviato in anteprima a chi parteciperà all’evento in diretta Facebook, e in seguito a tutti gl’interessati, nonché pubblicato sul sito e sull’e-commerce.