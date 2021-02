L’Istituto Italiano di Tecnologia anche quest’anno sostiene la Giornata Internazionale delle Donne e Ragazze nella Scienza, istituita dall’assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2015 e giunta alla sua sesta edizione.

Iit prende parte all’iniziativa attraverso la realizzazione di un video corale composto da video selfie girati dalle stesse ricercatrici all’interno dei laboratori o negli uffici in cui lavorano abitualmente, per promuovere “la piena ed equa partecipazione di donne e ragazze nelle scienze, in materia di istruzione, formazione, occupazione e processi decisionali“.

Nel video di quest’anno non è mancato un riferimento all’attualità e nello specifico all’impatto che la pandemia di Covid-19 ha avuto sulle donne lavoratrici. Secondo numerose analisi, tra cui quelle pubblicate dalle Nazioni Unite, il lavoro a carico delle donne in questo periodo storico è raddoppiato a causa dell’incombenza della gestione domestica, che risulta appannaggio femminile anche quando le donne hanno pari responsabilità lavorative rispetto ai partner uomini, mettendo a rischio i passi avanti fatti fino ad ora verso l’uguaglianza di genere.

Nel video, a rappresentanza di tutte le ricercatici Iit, ne compaiono 12 tra junior e senior. Queste ultime sono direttrici di team di ricerca e vincitrici di prestigiosi premi come gli Erc e rappresentano veri e propri role model, capaci di trasmettere un messaggio positivo e di empowerment nei confronti di coloro che si stanno avvicinando a questo tipo di carriera o che, già inserite nel mondo della ricerca, stanno incontrando momenti di difficoltà.

Hanno preso parte all’iniziativa le ricercatrici: Chiara Bartolozzi, coordinatrice della linea di ricerca Neuromorphic technology for robotics, Monica Gori, Alessandra Sciutti e Teresa Pellegrino, tutte e tre vincitrici di progetti Erc finanziati dal European Research Council, Marianna Semprini, Giulia Suarato, Corinne Portioli, Greta Visintin, Fatima Ghandour, Maria Fossati, Martina Lenzuni e Annalisa Savardi.

Clicca qui per vedere il video