Iren si è aggiudicata il premio Top Utility Assoluto 2021 assegnato da Althesys, società professionale indipendente specializzata nella consulenza strategica e nello sviluppo di conoscenza.

Top Utility 2021 è l’evento organizzato in collaborazione con Utilitalia che fa il punto dello stato dell’arte nei settori acqua, energia e rifiuti e think tank italiano di riferimento nel settore delle public utility che valuta le performance delle aziende dei servizi di pubblica utilità, riconosce le eccellenze, cogliendo le dinamiche competitive e indirizzando le policy nazionali – ha premiato Iren in quanto società che ha ottenuto la somma più alta dei punteggi di ogni area esaminata dal team di ricerca di Althesys, guidato dall’economista Alessandro Marangoni.

Il premio Top Utility Assoluto è stato assegnato a Iren per gli “ottimi risultati ottenuti in tutte le aree oggetto di indagine, con particolare riferimento al rapporto con gli stakeholder, all’attenzione alla sostenibilità, alla trasparenza e alla comunicazione. La società ha inoltre saputo sviluppare un percorso di crescita armonico, ampliando attività e territori mantenendo un efficace rapporto con i suoi consumatori e migliorando la qualità dei servizi”.

Il riconoscimento è stato assegnato in occasione della digital conference “Le utility per la rinascita dell’Italia. Investimenti, tecnologie e sostenibilità per il rilancio e la resilienza del sistema Italia” alla quale sono intervenuti Stefano Besseghini, presidente di Arera; Michaela Castelli, presidente di Utilitalia; Maurizio Delfanti, amministratore delegato di Rse; Agostino Re Rebaudengo, presidente Elettricità Futura; Raffaele Resta, Head of Italy PS Amazon Web Services.

Per l’amministratore delegato di Iren Massimiliano Bianco, che ha ritirato il Premio, «il riconoscimento è una testimonianza dell’importante percorso di sviluppo condotto dal Gruppo negli ultimi anni, con un focus sempre più marcato sulla sostenibilità e caratterizzato da una crescita sul territorio nazionale accompagnata da un costante impegno e attenzione alla qualità del servizio sui territori grazie a investimenti in costante crescita anno dopo anno».

La nona edizione dello studio “Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100 maggiori aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti” presentato da Alessandro Marangoni (ceo di Althesys e capo del team di ricerca) nel corso del Top Utility 2021, ha evidenziato come buona parte dei 7,2 miliardi impegnati nel 2019 (+10% rispetto all’anno precedente) dalle utility abbiano consentito di predisporre gli strumenti per resistere meglio a fenomeni di dimensione planetaria, come il cambiamento del clima, la crisi sanitaria, i rischi digitali di sistema. In pratica hanno investito sulla “resilienza”, oggi centrale del Piano nazionale di ripresa e resilienza nazionale, che indirizzerà l’utilizzo delle risorse del Recovery Fund europeo.