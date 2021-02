Il sindacato dei lavoratori marittimi Usclac-Uncdim-Smacd (Unione Sindacale Capitani Lungo Corso al Comando – Unione Nazionale Capitani Direttori di Macchina – Stato Maggiore Abilitato al Comando o alla Direzione di Macchina) arricchisce l’offerta di servizi estendendoli anche ai lavoratori del settore nautico, in particolare i comandanti di maxiyacht e più in generale tutti i membri degli equipaggi delle barche da diporto.

Il sindacato, attraverso una convenzione, ha attivato un patronato e un Caf (centro assistenza fiscale) presso gli uffici di Viareggio, in via Coppino 149, ma i servizi sono anche disponibili a Genova, previo appuntamento telefonico. Ai lavoratori della nautica viene fornita consulenza di vario tipo, fiscale, legale, assicurativa e pensionistica: proprio quella dei conteggi contributivi è una delle necessità più sentite dai marittimi, insieme all’assistenza relativa ai contratti di lavoro, in Italia e all’estero.

Gli stessi servizi offerti a Viareggio (viareggio@usclac.it) sono comunque disponibili anche presso la sede centrale del sindacato a Genova (segreteria@usclac.it), previo appuntamento telefonico.